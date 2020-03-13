عدّاد كورونا يرتفع: إصابة 1678 حالة في أمريكا

أعلنت الهيئة الأمريكية لمكافحة الأمراض الجمعة، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد لـ 1678 شخصًا، كما زادت أعداد الوفيات إلى 41 حالة، بحسب سكاي نيوز عربية.وذكرت شبكة الإذاعة الأمريكية، في وقت سابق، أنه تم تسجيل 70 حالة إصابة لمواطنين التقطوا العدوى خارج البلاد، بينما تم تسجيل 1202 حالة على الأراضي الأمريكية.وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة في يناير الماضي.