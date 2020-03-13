الإنجيلية تشكل فريق لإغاثة المتضررين في "زرايب 15 مايو"

قال يوسف إدوارد، مدير مكتب الإعلام لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، أن الطائفة شكلت فريق لدعم وإغاثة المتضررين من الطقس السيئ بمنطقة الزايب في 15 مايو.\وأضاف: "نصلي أن يمنح الله التعزية والصبر لذويهم. وأن يمد يديه بالشفاء لكل المصابين المتضررين جراء سوء الأحوال الجوية بجميع أنحاء الجمهورية، ونصلي أن يحفظ مصر وأهلها في أمن وسلام".