رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الإنجيلية تشكل فريق لإغاثة المتضررين في "زرايب 15 مايو"

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:24 م
زرايب 15 مايو
زرايب 15 مايو
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
طباعة
قال يوسف إدوارد، مدير مكتب الإعلام لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، أن الطائفة شكلت فريق لدعم وإغاثة المتضررين من الطقس السيئ بمنطقة الزايب في 15 مايو.\

وأضاف: "نصلي أن يمنح الله التعزية والصبر لذويهم. وأن يمد يديه بالشفاء لكل المصابين المتضررين جراء سوء الأحوال الجوية بجميع أنحاء الجمهورية، ونصلي أن يحفظ مصر وأهلها في أمن وسلام".

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. وتحذير من الأمطار

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

الصين توافق على «Favilavir» كعلاج لفيروس «كورونا»

رسالة مؤثرة من رونالدو إلى العالم بسبب «كورونا»

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

خبير عسكري يكشف دلائل صناعة كورونا في «مختبرات»

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

قرار جديد من «التعليم» بشأن تعطيل الدراسة غدًا

مصدر أمني: لا صحة لارتفاع منسوب مياه الأمطار في السجون

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

خبير عسكري يكشف دلائل صناعة كورونا في «مختبرات»

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

مدير «الصحة العالمية» يطلق تحدى «غسل اليدين» لمحاربة كورونا (فيديو)

كورونا يحظر الأفراح في أبوظبي

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

5 كتب وروايات صدرت مؤخرا.. أبرزها «حول السياسة الثقافية»

10 بنود.. برنامج وفاء أمين في انتخابات اتحاد الكتاب

"أبو بكر الصديق والصديق".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

مترجم 100 عام من العزلة.. سليمان العطار ترك إرثًا ثقافيًا للتاريخ