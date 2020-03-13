الإنجيلية تشكل فريق لإغاثة المتضررين في "زرايب 15 مايو"
الجمعة 13/مارس/2020 - 07:24 م
ماريان رسمى_مونيكا جرجسطباعة
قال يوسف إدوارد، مدير مكتب الإعلام لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، أن الطائفة شكلت فريق لدعم وإغاثة المتضررين من الطقس السيئ بمنطقة الزايب في 15 مايو.\
وأضاف: "نصلي أن يمنح الله التعزية والصبر لذويهم. وأن يمد يديه بالشفاء لكل المصابين المتضررين جراء سوء الأحوال الجوية بجميع أنحاء الجمهورية، ونصلي أن يحفظ مصر وأهلها في أمن وسلام".
وأضاف: "نصلي أن يمنح الله التعزية والصبر لذويهم. وأن يمد يديه بالشفاء لكل المصابين المتضررين جراء سوء الأحوال الجوية بجميع أنحاء الجمهورية، ونصلي أن يحفظ مصر وأهلها في أمن وسلام".