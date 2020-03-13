حبس مدير مصنع التغذية المدرسية بدمياط

أمرت النيابة العامة بدمياط برئاسة المستشار جمال حته المحامى العام لنيابات دمياط حبس كل من مدير مصنع التغذية المدرسية بدمياط ومتعهد النقل بالمشروع فى القضية رقم 2225 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة دمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكانت الرقابة الإدارية بدمياط برئاسة اللواء وائل الغريب ألقت القبض على مدير مصنع التغذية المدرسية بدمياط ومتعهد النقل بالمشروع فى قضية رشوة وتزوير بهدف تسهيل الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.تعود تفاصيل القضية عندما تلقت الرقابة الإدارية بدمياط برئاسة اللواء وائل الغريب بلاغا من أحمد تعيلب موظف بمشروع التغذية المدرسية بمنطقة شطا بدمياط بقيام متعهد نقل الوجبات للمدارس بعرض رشوة عليه لتزوير أعداد السيارات ولكنه رفض دفع رشوة قيمتها 50 ألف جنيه إلى مدير المشروع من أجل تزوير مستندات تخص أعداد السيارات التى تقوم بنقل وتسليم الوجبات للمدارس خلال شهر وزيادتها إلى الضعف من أجل صرف صرف قيمة النقلات الوهمية من الوزارة وتسهيل الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهمين بارتكاب الواقعة.وتخلص الواقعة لقيام "محمد. ب" متعهد النقل بمشروع التغذية المدرسية بدمياط بعرض رشوة على" محمد.ن" مدير مصنع التغذية بمنطقة شطا بدمياط وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الرقابة الإدارية بدمياط من ضبط المتهم الثانى بتلقى رشوة من المتهم الأول.