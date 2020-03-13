سريلانكا تحظر استقبال القادمين من 8 دول أوروبية

قال مسؤولون إن سريلانكا فرضت الجمعة، حظرًا لمدة أسبوعين على الأجانب من ثماني دول أوروبية في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.وقال بيان صادر عن هيئة الطيران المدني إن حظر السفر على القادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا والدانمارك وهولندا والسويد والنمسا، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليلة الأحد المقبل على مدار أسبوعين.وقال البيان إن جميع شركات الطيران تلقت تعليمات بعدم نقل أي مسافر من تلك الدول أو أولئك الذين زاروها في الأسبوعين الماضيين.ويتعيّن على السريلانكيين الذين يعودون إلى بلادهم الخضوع لفترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.كانت سريلانكا قد علقت في وقت سابق السفر من إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.