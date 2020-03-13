بطريركيّة السريان الكاثوليك الأنطاكيّة تصلّي من أجل المرضى
الجمعة 13/مارس/2020 - 06:46 م
مونيكا جرجس-ماريان رسميطباعة
أعلنت بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية؛ صلاتها من أجل المرضى.
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، في رسالته بعنوان "بالمسيح نلنا المصالحة": نصلّي من أجل أن يجنّب اللهُ العالمَ بأسره أخطار الأمراض والأوبئة، ولا سيّما "فيروس كورونا" الذي تفشّى في هذه الأيّام في أماكن عدّة في العالم، مهدّدًا الأمن الصحّي والسلم العالمي.
وتابع: "داعين بالشفاء العاجل والتامّ للمصابين به حمى الله العالم من كلّ خطر ومكروه".
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، في رسالته بعنوان "بالمسيح نلنا المصالحة": نصلّي من أجل أن يجنّب اللهُ العالمَ بأسره أخطار الأمراض والأوبئة، ولا سيّما "فيروس كورونا" الذي تفشّى في هذه الأيّام في أماكن عدّة في العالم، مهدّدًا الأمن الصحّي والسلم العالمي.
وتابع: "داعين بالشفاء العاجل والتامّ للمصابين به حمى الله العالم من كلّ خطر ومكروه".