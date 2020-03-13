سوريا تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس ابتداءً من الغد

أعلنت الحكومة السورية، الجمعة، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس والمعاهد الفنية العامة والخاصة ابتداءً من غدٍ السبت وحتى الخميس الموافق 2 إبريل؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.كان الاتحاد الرياضي السوري أعلن فى وقت سابق، تأجيل النشاطات الرياضية ابتداءً من 14 مارس الجاري إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.