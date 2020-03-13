سوريا تعلق الدراسة في الجامعات والمدارس ابتداءً من الغد
الجمعة 13/مارس/2020 - 06:44 م
أعلنت الحكومة السورية، الجمعة، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس والمعاهد الفنية العامة والخاصة ابتداءً من غدٍ السبت وحتى الخميس الموافق 2 إبريل؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كان الاتحاد الرياضي السوري أعلن فى وقت سابق، تأجيل النشاطات الرياضية ابتداءً من 14 مارس الجاري إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.
كان الاتحاد الرياضي السوري أعلن فى وقت سابق، تأجيل النشاطات الرياضية ابتداءً من 14 مارس الجاري إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.