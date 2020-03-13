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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب محافظ الدقهلية يتابع إزالة تراكمات المياه بالمنصورة

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:36 م
إزالة تراكمات المياه
إزالة تراكمات المياه
إسلام نصير
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رافق نائب محافظ الدقهلية هيثم الشيخ عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بجولة ميدانية بمدينتى المنصورة وطلخا، تابع خلالها محافظ الدقهلية فرق العمل القائمة برفع وازالة تراكمات المياة بالشوارع والميادين والتي نتجت عن عدم استقرار الطقس وتقلبات الحالة الجوية، تيسيرا للحركة المرورية.

وتابع استمرار كافة فرق العمل القائمة على كسح وشفط المياه من الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى التنسيق التام بين كافة الوحدات وشركة مياة الشرب والصرف الصحى للتعامل الفورى مع أية تركمات للمياة والاستجابة سريعا لشكاوى المواطنين فى انحاء المحافظة وإزالة كافة المعوقات حتى انتهاء هذه الموجه غير المستقرة للطقس.

وفى ذات السياق قام نائب المحافظ والمحافظ بتوزيع وجبات غذائية على العاملين فى أعمال رفع المياه كبادرة شكر وتقدير من محافظ الدقهلية لمجهوداتهم المبذولة فى هذه الأجواء، وأشادا بهؤلاء العاملين الذين يستحقون كل الدعم والشكر والاحترام، مشيرا إلى أن هذا هو الإنسان المصرى الذى يؤكد انتماؤه لهذه الأرض الطيبة ويظهر معدنه النفيس دائما وقت الأزمة وتتضح مصريته الضاربة فى أعماقة.

وفى ذات السياق كلف محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب المحافظ، بالتواجد الميداني بالشارع والمرور على أعمال شفط تجمعات المياه بالوحدات، كما أصدر توجيهاته لكل رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باستمرار تكثيف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة الشوارع والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وذلك حتى توقف سقوط الامطار وانتهاء هذه الموجة من الطقس غير المستقره.

وشارك الشيخ المحافظ في قيادة أعمال غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة.
محافظ الدقهلية
المنصورة
محافظ الدقهلية
المنصورة

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