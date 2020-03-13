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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يدعم تظاهرة الجالية المصرية في أمريكا الأحد المقبل

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:33 م
عصام خليل
عصام خليل
إسلام نصير
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وجه حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، تحيه تقدير واعتزاز لكل أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية على دورهم في دعم ومساندة قضايا بلادهم مصر.

وقال حازم هلال أمين شئون المصريين بالخارج للحزب، إن أبناء الجالية المصرية جمعوا توقيعات وجهزوا لتظاهرة حاشدة أمام البيت أمام البيت الأبيض، الأحد المقبل، لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهد لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية.

وأكد أمين شئون المصريين بالخارج، إن الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل يبذل كافة الجهود الحثيثة لتحقيق خطوات إيجابية بشأن أزمة سد النهضة باعتبارها قضية وجود.

وأضاف أن المشاركة واجب وطني بالدرجة الأولي لتفعيل دور الإدارة الأمريكية كوسيط لحل أزمة السد وتحقيق ضمان للدول الثلاث.

ومن جانبه أوضح نشأت زنفل ممثل المصريين الأحرار بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه جار التنسيق للحشد والمشاركة في التظاهرة باعتبارها واجب وطني غير عابئين محاذير التجمعات للحماية من فيروس كورونا.

وتابع، أن الحضور الحاشد للتظاهر السلمي ضمن التحركات السياسية للحزب وأبناء الجالية دعمًا للقيادة المصرية في مساعيها، ومن المقرر أن تبدأ التظاهرة الثانية عشر ظهرا وحتى الثالثة بتوقيت أمريكا.

كما شددت أمانة شئون المصريين بالخارج بالحزب، على اصطفاف الحزب رئيسًا وأعضاء خلف القيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ التدابير اللازمة لحل جذري لازمة السد وحفظ حقوق مصر المائية.

وكان رئيس حزب المصريين الأحرار، أصدر عدة بيانات انتقد بشدة محاولات التسويف الإثيوبي حيال مجريات المفاوضات على مدة ملء الخزان، وحذر من نفاذ صبر المصريين لأن معركة المياه حياة.

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