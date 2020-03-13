«الدستور» ترصد تعقيم المساجد لمواجهة «كورونا» (صور)

رصدت «الدستور» الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الأوقاف في المساجد لمواجهة فيروس «كورونا»، وشملت تطهيرها وتعقيمها بشكل دوري.وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة نبهت على وكلائها بمتابعة نظافة المساجد على مدار اليوم كونها مكانًا للعبادة وتجمع الجمهور ومراقبة أعمال التهيئة لضمان بيئة ملائمة لأداء الصلاة.وأضاف «طايع» في تصريحات لـ«الدستور» أنه بناءا على تعليمات الدكتور محمد مختارجمعة، وزير الأوقاف، تقرر قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة بما لا يزيد عن 15 دقيقة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن 5 دقائق في المغرب و10 دقائق في باقي الصلوات مع العناية الفائقة بنظافة المساجد.وقررت الأوقاف تشكيل غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وعضوية الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام.وكلفت غرفة العمليات مديري المديريات بمتابعة تطهير تعقيم المساجد بشكل دوري، وأطلقت حملة لمراقبة نظافة المساجد وسط تنبيهات مشددة على تنظيف وتهوية المساجد، وخاصة قبل وبعد صلاة الجمعة.