«الصحة العالمية»: أوروبا أصبحت بؤرة لـ«كورونا»

قال تيودرس أدهانوم جبريسوسن، رئيس منظمة الصحة العالمية، إن تجربة الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد على احتواء فيروس كورونا، مؤكدًا أن أوروبا تحولت الآن إلى البؤرة الرئيسية للفيروس، وارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها يوميًا.وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: "يجب على دول العالم تبني مقاربة شاملة لمكافحة الفيروس"، موضحًا أن حوالي 5 آلاف شخص توفوا حول العالم حتى الآن جرّاء إصابتهم بكورونا.وتابع: "على كل المنشآت الصحية أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا"، وطالب بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، مؤكدًا أن إجراءات العزل يجب أن تترافق مع خطوات أخرى لمكافحة الفيروس منها نشر الوعي.