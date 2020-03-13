ارتفاع وفيات كورونا في شمال إيطاليا إلى 890

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد، في شمال إيطاليا إلى 890 شخصا، وذلك وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وأعلن جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، فى وقت سابق إيقاف جميع الأنشطة التجارية في جميع أنحاء البلاد، باستثناء الخدمات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا، كما قرر إغلاق كل المتاجر في البلاد باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات.وخصصت الحكومة الإيطالية، 25 مليار يورو، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررًا في أعقاب تفشي الفيروس بها.