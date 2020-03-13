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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

10 بنود.. برنامج وفاء أمين في انتخابات اتحاد الكتاب

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:30 م
وفاء أمين
وفاء أمين
آلاء حسن
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تخوض الكاتبة وفاء أمين انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، التي كان من المقرر إقامتها يوم 20 مارس الجاري، بمقر النقابة بالزمالك، قبل قرار تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد التي كان مقررًا لها اليوم الجمعة.

وكشفت وفاء أمين لـ"الدستور" تفاصيل البرنامج الانتخابي الخاص بها، وهو كالتالي:

1- النظر بعين الاحترام لقانون الاتحاد وتطبيقه بما يتلائم مع الظروف المتغيرة الحالية.

2- زيادة المعاش الشهري بما يتناسب مع كرامة المبدع كشخصية عامة.

3 - مشروع صحي جيد يوفر للأعضاء الراحة والعلاج وخاصة كبار السن.

4 - التنازل عن القضايا التي رفعها الاتحاد على أعضائه، وإلغاء القرار التعسفي بفصل أو تجميد عضوية بعض الزملاء.

5 - تفعيل دور فروع الاتحاد في تسهيل الإجراءات من انتساب أو اشتراكات الأعضاء.

6 - تفعيل الكارنيه الخاص بعضوية الاتحاد للتعامل به في المواصلات العامة.

7 - عقد بروتوكول بين الاتحاد والإذاعة والتليفزيون لإلقاء الضوء على إبداعات الأعضاء.

8 - إصدار نشرة أسبوعية للتعارف بين الأعضاء وتخصصاتهم في مجال الأدب والعلوم للتواصل بينهم.

9 - إنشاء حجرة "كول سنتر" للرد على استفسارات الأعضاء في كل ما يخصهم.

10 - إعادة إصدار مجلة "ضاد" ونشر إبداعات الأعضاء بها بالتساوي.

وفاء أمين من مواليد محافظة الشرقية، حاصلة على ليسانس آداب من جامعة الزقازيق، وهي عضو اتحاد كتاب مصر، كما أنها عضو أتيليه القاهرة، محاضر مركزي بالثقافة العامة، عضو جمعية سيد درويش للتراث والموسيقى، عضو جمعية الكاتبات المصريات، عضو جمعية الجيل الجديد، عضو جمعية دار الأدباء، وعضو جمعية الزجالين وكتاب الأغاني.

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