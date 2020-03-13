انهيار شرفة عقار بالشرقية

شهد شارع المنشية بمركز منيا القمح محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، انهيار شرفة عقار، تزامنا مع هطول أمطار غزيرة، ما تسبب شلل مروري بالمنطقة.وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من أنه سوف تشهد البلاد طقسًا غير مستقر يومي الخميس والجمعة ويستمر لغد السبت، لوجود منخفض جوي ورياح شمالية شرقية محملة ببخار الماء من البحر الأحمر بذلك بكميات كبيرة من الرطوبة بالبحر المتوسط، التي سوف تتسبب في سقوط الأمطار بكميات غزيرة في الأيام الجارية على محافظات الجمهورية.