وسائل إعلام أمريكية: ترامب سيُعلن الطوارئ بسبب «كورونا»

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب سيُعلن حالة الطوارئ؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.وأعلن ترامب، في وقت سابق، وقف رحلات السفر مع أوروبا اعتبارًا من اليوم الجمعة، ولمدة 30 يومًا، تحسبًا لتفشّي فيروس كورونا.وأكد أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة الفيروس القاتل، حيث سجلت انخفاضًا في أعداد المصابين، خلال الأيام الماضية، فيما أفادت وسائل إعلامية أمريكية بارتفاع عدد الإصابة بالفيروس إلى 1272 حالة على الأقل، إلى جانب تسجيل 38 حالة وفاة.