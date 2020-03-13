الزملوط يطمئن على أسرة متضررة من حالة الطقس السيئ

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من بناء أحد المنازل المضارة بقرية جدة بمركز باريس، بعد أن سقط نتيجة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال.جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للأسرة التي يتم علاجها بمستشفى الخارجة العام، بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، حيث تفقد المصابين واطمأن على حالتهم الصحية.ووجه بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم، وتكليف التضامن الاجتماعي بإدراج الأسرة؛ لتكون لها الأولوية في المنازل الريفية التي سيتم إنشاؤها بالقرية.