جيهان عمار تتابع مخارج السيول بأسيوط الجديدة

تابعت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة مخارج السيول بالمدينة، واستعداد لجنة الكوارث والأزمات في التصدي لحالة الطقس السيئة في المدينة.وقالت جيهان في تصريحات لـ"الدستور" إن المدينة شهدت حالة من الاستقرار النسبي مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة، مع وجود رياح محملة بالأتربة، موضحة أن هناك حركة مرور دورية على محطات المياه والصرف والمولدات الكهربائية.وأضافت أنه جارٍ التعامل مع أماكن تجمع مياه الأمطار من جميع أحياء المدينة في اليوم الثاني لموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.