«المواصفات والجودة» تلغى البصمة للعاملين بسبب كورونا

قال أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الهيئة تقوم بكل الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة المواطنين من وباء كورونا العالمي.وأضاف "عفيفي"، في تصريحات لـ" الدستور"، أن الهيئة ألغت البصمة لجميع العاملين بها، كذلك كثفت من وجود المطهرات والمعقمات لتلاشي حدوث أي عدوى.كان قد أعلن عدد من المؤسسات والشركات عن إلغاء البصمة للعاملين بها ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال المرض، كما ألغى محافظ المنوفية منذ أربعة أيام البصمة، موضحًا أن الهدف من إلغاء البصمة إجراء مؤقت ضمن الإجراءات التى تتخذ من أجل مواجهة فيروس كورونا.