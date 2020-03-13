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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»
الجمعة 13/مارس/2020 - 06:14 م
تصوير محمود عبد الناصر
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