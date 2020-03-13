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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:14 م
جريدة الدستور
تصوير محمود عبد الناصر
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