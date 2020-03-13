حظر التجمعات فى ماليزيا لوقف انتشار «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، في خطاب متلفز، ليلة الجمعة، عن إلغاء كل التجمعات حتى نهاية أبريل المقبل، مع اقتراب عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 200.وقال محيي الدين إن التدابير تشمل صلاة الجماعة والاجتماعات الدولية والفعاليات الرياضية.وكشف محيي الدين عن تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.8 و1.2 % منذ بدء تفشي الفيروس في الصين، أكبر شريك تجاري لماليزيا.وأكدت وزارة الصحة الماليزية اكتشاف 39 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل المجموع إلى 197 حالة.