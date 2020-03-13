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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بطل «هيروز» يتحدى الطقس السيئ ويزور الأهرامات

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:12 م
جيمي جان لويس
جيمي جان لويس
رامى حسين
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استقبلت آثار الأهرامات وسقارة، مساء الجمعة، الممثل الفرنسي الهايتي الأصل، جيمي جان لويس المعروف بدور الهايتي في مسلسل "هيروز"، ومخرج أفلامه، وذلك على هامش زيارته لعدد من الأماكن السياحية والأثرية في مصر وحضور مهرجان السينما الأفريقية.

كان في استقبالهم في منطقة آثار الهرم السيد أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة، حيث بدأت الزيارة بدخول الهرم الأكبر، مشيرًا إلى أن جيمي أعرب عن سعادته بدخول الهرم الأكبر الذي كان حلم حياته هو زيارة الهرم الأكبر من الداخل وقد أبدى إعجابه بطريقة البناء.

ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما ومنطقة تمثال أبوالهول، ومعبد الوادي، وأبدي انبهاره بطريقة نحت تمثال أبوالهول.

واستمع جيمي لشرح واف عن تاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها والاكتشافات الأثرية الحديثة بها، وحرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته للمنطقة.

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