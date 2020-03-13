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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على حالة الطقس

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:09 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الأوضاع وحالة الطقس بالمحافظة، مؤكدا عدم وجود أية مشكلات أو طوارئ حدثت حتى الآن، لافتا إلى استعداد المحافظة لمواجهة أي حدث طارئ.

جاء ذلك خلال تواصل رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرنس مع محافظ أسيوط، بغرفة الأزمات والعمليات الرئيسية بالديوان العام، بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة، ويحيى زكريا مدير إدارة الكوارث والأزمات وممثلي المديريات والشركات والهيئات المعنية لمتابعة الجهود التي تبذلها الأجهزة المختلفة بالمحافظة لمواجهة الآثار الناتجة عن موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد منذ أمس الخميس والتي من المتوقع أن تستمر حتى غدًا السبت وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح المحافظ أن أسيوط شهدت صباح اليوم سقوط أمطار متوسطة على أغلب الأنحاء مصحوبة برياح وأتربة وتم التعامل الفوري معها وتكثيف حملات شفط المياه من الشوارع وأماكن التجمعات بالميادين وأسفل الأنفاق والكبارى بالتنسيق بين الأحياء والمراكز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لافتا إنه تابع بنفسه من خلال جولات ميدانية أعمال رفع وإزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والجهات المعنية مستعدة بالأفراد والمعدات لمواجهة أية تداعيات للطقس كما جرى نشر وتمركز عدد من المعدات والسيارات في الطرق السريعة وأخرى في الشوارع والميادين بالمراكز والمدن المختلفة وهناك تنسيق كامل بين غرفة عمليات المحافظة الرئيسية وغرف العمليات بالقطاعات الأخرى داخل أسيوط وفي انعقاد مستمر لمتابعة الموقف أولًا بأول حتى انتهاء موجة الطقس السيء.

من جانبه؛ وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع المحافظين والعاملين والتنفيذيين والمتواجدين على مدار الأيام السابقة في الشوارع لمواجهة موجة الطقس السيء التي لم تحدث في مصر منذ 30 سنة، مؤكدًا أن جميع أجهزة الدولة تعمل على قلب رجل واحد ويوجد دعم غير مسبوق من القوات المسلحة في المناطق المختلفة على مستوى المحافظات.

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