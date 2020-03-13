شجرة تتسبب في قطع طريق السنطة

تسبب سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار على محافظة الغربية في سقوط شجرة وقطع طريق السنطة - شنراق، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدة قرى.وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط شجرة على طريق السنطة، وتعرض المنطقة لانقطاع التيار الكهربائي.وانتقل فريق من شركة كهرباء السنطة ونائب رئيس المدينة أحمد المغاورى، وتم رفع الشجرة المتسببة في الحادث وتسيير حركة المرور في المنطقة، وبدء أعمال الصيانة تمهيدا لعودة التيار إلى المنطقة.