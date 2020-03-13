«الصحة العالمية»: 4 آلاف ضحايا كورونا.. وأوروبا «بؤرة وباء»

أعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن أكثر من 4 آلاف توفوا بفيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته سكاي نيوز.قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن أوروبا أصبحت بؤرة للوباء القاتل (كوفيد-19)، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس القاتل على مستوى العالم بلغ 132 ألفا و567 حالة.وشدد على أن أغلب حالات الإصابة سُجلت في الصين بواقع 80 ألفًا و981 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت أكثر من 15 ألف حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميًا بأكثر من 10 آلاف مصاب.كانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن 1318 من المصابين غادروا المستشفيات أمس بعد تعافيهم، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 64216 شخصًا.