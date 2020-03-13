«التصديري للأثاث»: توقعات بتأثر القطاع لتعطل المعارض بسبب كورونا

قال أحمد حلمي، عضو المجلس التصديري للأثاث، ورئيس غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن قطاع الأخشاب من القطاعات قليلة التأثر بأزمة كورونا ولا يوجد أي تاثير سلبي إلى الآن في الأسعار.وأضاف حلمي، في تصريحات لـ" الدستور"، أن هناك حالة من التوقف التام للمعارض الدولية التي تساهم في رفع معدلات التصدير مما سيؤثر على معدلات التصدير هذا العام.