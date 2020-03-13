تقرير من «التضامن» للحكومة بشأن متضررى «زرايب حلوان»

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا من نيفين القبّاج، وزيرة التضامن اﻻجتماعي، حول متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتهدّم منازل أهالي منطقة الزرايب بحلوان.في مستهل التقرير، أشارت وزيرة التضامن اﻻجتماعى إلى أن تهدّم المنازل جاء نتيجة لما شهدته البلاد مؤخرًا من سوء فى حالة الطقس؛ نظرًا لوجود أغلب هذه المنازل بالمكان المخصص كمخرّات للسيول، مضيفة أن الحادث نتجت عنه وفاة عدد من المواطنين، وتضرر آخرين، مؤكدة أنه على الفور تم التعامل مع الحادث وتقديم خدمات الإسعافات الأوّلية للمصابين والمتضررين، ونقل المتوفين إلى مستشفى حلوان العام.كما تم تجهيز المهمّات والاحتياجات المطلوبة من أدوات إعاشة للمتضررين، بالتعاون مع فرق الإغاثة العاجلة والهلال الأحمر المصري، ومنظمات المجتمع المدنى.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى استمرار المتابعة اللحظية مع مختلف الجهات المعنية للتعامل الفورى مع أي مستجدات تتعلق بالحادث.كما نوهت الوزيرة إلى تقرير غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة، والتى تتابع وترصد ما يتم الإبلاغ عنه على مستوى إقليم الجمهورية، من شكاوى تتعلق بتداعيات حالة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد، وما يتم توجيهه من فرق للتدخل السريع، للتعامل مع ما يرد من بلاغات وأحداث.