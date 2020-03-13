انهيار سور منزل على سيارات بجراج كعبيش فى فيصل (صور)

انهار سور سطح منزل، منذ قليل، على سيارات مركونة في جراج بشارع كعبيش في منطقة الطوابق بفيصل، بسبب سوء الأحوال الجوية.وشهد عدد من محافظات الجمهورية هطول أمطار غزيرة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة، صباح أمس الخميس.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر يومي الخميس والجمعة، لوجود منخفض جوي منخفض ورياح شمالية شرقية محملة ببخار الماء من البحر الأحمر بذلك بكميات كبيرة من الرطوبة بالبحر المتوسط.