تدريب 7 آلاف سوري على سبل مكافحة «كورونا» بمخيم الزعتري

حرصت منظمة «أوكسفام» بالتعاون مع منظمة اليونيسف، على توعية اللاجئين السوريين بمخيم الزعتري والبالغ عددهم 76 ألف لاجئ سوري غالبيتهم من الأطفال، بسبل مكافحة فيروس كورونا.وقال موفد المنظمة إن أهم شيء هو تعليم الأطفال غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة لمكافحة نقل العدوى.وأردف: "عدد الطللاب عالٍ، وتوجد مناطق مزدحمة مثل المدارس، لذا قررنا نعلم طلاب المدارس أهمية غسيل الأيدي تحديدًا".ويظهر التقرير تدريب الأطفال عمليًا على غسل أيديهم بالصابون، وتعد هذه الحملة التي تقوم بتعليم وتدريب ما لا يقل عن سبعة آلاف لاجئ هي الأولى من نوعها في مخيم الزعتري.