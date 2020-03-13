«صحة أسوان» تنظم حملات لتعقيم المساجد والأماكن العامة (صور)

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، مجهوداتها المكثفة في كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، حيث بدأت المديرية في تنظيم حملات تطهير وتعقيم لعدد من المساجد والكنائس ودورات المياه، بالإضافة إلى المرور على عدد من الأماكن العامة وديوان عام المحافظة، فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.وكانت قد نفذت فرق الانتشار السريع التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة تطهير شاملة لشارع السوق السياحي بمدينة أسوان، وواصلت أعمالها المتتابعة في فحص ومتابعة وتطهير من الفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية، وبالتوازي، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية للمواطنين عن المرض وطرق الوقاية والنظافة.