الإثنين.. ماكرون يبحث مع قادة مجموعة السبع ملف كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه اتفق مع زعماء مجموعة الـ7 على عقد قمة عبر الفيديو، الإثنين المقبل؛ لبحث ملف تفشّي فيروس كورونا المستجد.فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، في وقت سابق عن تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أكدت السلطات الفرنسية، أن 98% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تتماثل للشفاء.وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، أن المستشفيات والحجر الصحى يوفر سبل الرعاية التامة على أعلى درجة للمصابين بفيروس كورونا القاتل.يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتُعاني معظم دول العالم حاليا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.