نائب محافظ قنا يتفقد مدى جاهزية مخرات السيول بالمحافظة

رافق الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا- عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء أشرف الداودي محافظ الإقليم خلال جولة تفقدية بمنطقة المعنا لمتابعة مدي جاهزية مخر السيل لاستقبال أي كمية من الامطار خلال موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة.كما شملت الجولة مخيم الإيواء العاجل بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا للاطمئنان علي جاهزيته لاستقبال أي حالات طارئة، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد عمران مدير مكتب جمعية مصر الخير بقنا ومسئولي جمعية الهلال الاحمر المصري.ويضم المخيم 25 خيمة تستوعب 5 أفراد بكل خيمة، فضلًا عن تجهيز العديد من أدوات الإغاثة (أسرة - مراتب– أدوات طهي– خزانات مياه)، وتوفير عدد من الشباب من جمعية الهلال الأحمر المُدرب على التعامل مع المواقف الطارئة في حدوث الأزمات.