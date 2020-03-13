وقف خطيب ببنى سويف لمخالفته تعليمات "الأوقاف"

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقف إبراهيم محمد علي المغربي إمام وخطيب بأوقاف بني سويف، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب.وجاء ذلك بناء على مذكرة الشيخ محمد أبوحطب مدير أوقاف بني سويف، ورئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع بشأن مخالفة إبراهيم محمد علي المغربي إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعليمات الوزارة في خطبة الجمعة شكلًا ومضمونا.