باكستان تغلق حدودها البرية وتقيد حركة الطيران بسبب «كورونا»

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم، غلق حدودها البرية، قيد حركة الطيران لمدة 14 يوما بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 22 حالة.وتشهد مدينة كراتشي، عاصمة إقليم السند، العدد الأكبر من الحالات المصابة داخل باكستان، وتليها في إقليم «جيلجيت بالتستان» وفي العاصمة إسلام آباد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.