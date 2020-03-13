نزح مياه الأمطار من شوارع وسط البلد (صور)

يعمل رجال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب قوات الحماية المدنية وعمال النظافة على قدم وساق لنزح مياه الأمطار وإزالة آثارها من شوارع منطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة، على الرغم من استمرار الطقس السيئ الذي تمر به البلاد.وقام العمال بشفط مياه الأمطار بالاستعانة بعربات الشفط بمعاونة عمال النظافة الذين أزاحوا المياه من الطريق من أجل تنظيف الشوارع وإزالة آثار الأمطار والوحل، خاصة وأن منطقة وسط البلد من أكثر الأماكن حيوية وتربط بين العديد من المناطق.وبدأت موجه الطقس السيئ على محافظتي القاهرة والجيزة، حيث شهدت هطول سيل من الأمطار مصاحب لظواهر طبيعة أمطار رعدية وبرق، وذلك في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس وتستمر اليوم الجمعة مصاحبة لرياح وعواصف شديدة.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه سوف تشهد البلاد طقسا غير مستقر يومي الخميس والجمعة ويستمر ليوم السبت المقبل، وذلك لوجود منخفض جوي منخفض ورياح شمالية شرقية محملة ببخار الماء من البحر الأحمر بذلك بكميات كبيرة من الرطوبة بالبحر المتوسط.وسوف تتسبب تلك الرياح والرطوبة في سقوط الأمطار بكميات غزيرة في الأيام الجارية على محافظات جمهورية مصر العربية لتشهد خلالها أمطارا وحدوث رياح تصل لحد العاصفة وتسبب تقليل الرؤية على الطرق.