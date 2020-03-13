"أبو بكر الصديق والصديق".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب "أبو بكر الصديق والصديق" للكاتب عبده مباشر.يتناول الكتاب الفترة القصيرة نسبيا التي قضاها أول خليفة لرسول الله سيدنا أبو بكر الصديق كخليفة تمكن من التمكين للإسلام ومن القضاء على جرأة المتنبئين وحركة الارتداد، كما تمكن في الفترة نفسها من مواجهة إلامبراطوريتين الفارسية والرومانية، والتي أدت لتوسيع رقعة الدولة الإسلامية والقضاء على هاتين الإمبراطورتين.يحتوي الكتاب على ثلاثة أبواب؛ ينقسم الأول إلى خمسة فصول، الأول بعنوان الرسول في رحاب الله، الثاني عن الخليفة والثالث ثاني اثنين، أما الفصل الرابع فيدور حول البيعة والثقيفة والفصل الخامس عن فرض من بيت المال للخليفة.أما الباب الثاني فيضم خمسة فصول أيضًا عن الإمبراطوريتين، "المرتدون، المتنبئون، بناء الإمبراطورية الإسلامية، معارك العراق وفارس، معارك الروم، والفصل الخامس عن الأوضاع في العراق تحت قيادة المثنى".ثم ينتقل الكاتب في الفصل الثالث إلى سياسة أبي بكر في حماية الدين بدءًا من جمع القرآن والنظام السياسي الذي انتهجه فترة توليه الخلافة ومفهوم الخلافة ثم مرضه ووفاته.