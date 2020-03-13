رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"أبو بكر الصديق والصديق".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:47 م
أبو بكر الصديق والصديق
أبو بكر الصديق والصديق
آلاء حسن
طباعة
صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب "أبو بكر الصديق والصديق" للكاتب عبده مباشر.

يتناول الكتاب الفترة القصيرة نسبيا التي قضاها أول خليفة لرسول الله سيدنا أبو بكر الصديق كخليفة تمكن من التمكين للإسلام ومن القضاء على جرأة المتنبئين وحركة الارتداد، كما تمكن في الفترة نفسها من مواجهة إلامبراطوريتين الفارسية والرومانية، والتي أدت لتوسيع رقعة الدولة الإسلامية والقضاء على هاتين الإمبراطورتين.

يحتوي الكتاب على ثلاثة أبواب؛ ينقسم الأول إلى خمسة فصول، الأول بعنوان الرسول في رحاب الله، الثاني عن الخليفة والثالث ثاني اثنين، أما الفصل الرابع فيدور حول البيعة والثقيفة والفصل الخامس عن فرض من بيت المال للخليفة.

أما الباب الثاني فيضم خمسة فصول أيضًا عن الإمبراطوريتين، "المرتدون، المتنبئون، بناء الإمبراطورية الإسلامية، معارك العراق وفارس، معارك الروم، والفصل الخامس عن الأوضاع في العراق تحت قيادة المثنى".

ثم ينتقل الكاتب في الفصل الثالث إلى سياسة أبي بكر في حماية الدين بدءًا من جمع القرآن والنظام السياسي الذي انتهجه فترة توليه الخلافة ومفهوم الخلافة ثم مرضه ووفاته.

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

إصابة نشوى مصطفى بـ«الرباط الصليبى» بسبب الأمطار

رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات غدًا

الصور

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

مدبولى: مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ 40 عامًا.. وجهود كبيرة لتطوير مخرات السيول

رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات غدًا

اختلط بـ محمد صلاح.. اشتباه فى إصابة حارس مرمى بورنموث بـ كورونا

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

مدير «الصحة العالمية» يطلق تحدى «غسل اليدين» لمحاربة كورونا (فيديو)

كورونا يحظر الأفراح في أبوظبي

«فيفا» يبحث تداعيات كورونا مع منظمة الصحة العالمية

السكك الحديدية الألمانية توقف رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

"أبو بكر الصديق والصديق".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

علاج المبدعين والمعاش.. أبرز ملامح البرنامج الانتخابى لمصباح المهدى

رحيل مترجم «100 عام من العزلة» عن 75 عامًا

عبدالناصر العطيفي يكشف عن ملامح برنامجه في انتخابات «كتاب مصر»