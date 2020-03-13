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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحويلات مرورية مهمة على الدائري تعرف عليها

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:44 م
تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن كسر بماسورة الصرف الصحي تابع للتجمع الخامس على الطريق الدائري قطرها 1000 ملي مماأدى إلى انهيار بطول 70 متر في جسم الطريق الداعم اعلي الجولف اتجاه المعادي بارتفاع 18 متر وبعده 500 متر اتجاه المعادي الجهة اليسري 60 متر طول في 7 متر ارتفاع.

تحويلات مرورية هامة على الدائري

وقالت الإدارة العامة للمرور إن البديل تحويل الطريق قادم من المشير طنطاوي وأسفل كوبري شارع التسعين اتجاه نفق الجولف مرورًا بجسم الطريق ثم الصعود للطريق الرئيسي اتجاه المعادي.

واستعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بعد توقعات الأرصاد الجوية لموجة الرياح محملة بالأتربة وهطول الأمطار على الطرق، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الادارة العامة للمرور رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتنسق الإدارة العامة للمرور، مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حركة الرياح أو هطول الأمطار على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية بعد ظهور رياح محملة بالأتربة أو هطول الأمطار على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.

واستعدت إدارة المرور لموجة سوء الأحوال الجوية على الطرق الرابطة بين المحافظات، وتناشد بتوخى الحذر على الطرق، ومنع السرعات أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالأتربة، التى يتوقعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانا، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق.

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