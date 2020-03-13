إسبانيا تستعين بالجيش لمواجهة تفشي «كورونا»

أفادت وسائل إعلام، اليوم، بإعلان إسبانيا حالة الطوارئ القصوى والاستعانة بخدمات الجيش، لاحتواء تفشى فيروس «كورونا».وارتفع عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 120 حالة، كما ارتفعت حالات الإصابات إلى 4209 حالات.وخصصت الحكومة حزمة مساعدات قدرها مليار يورو لمنظومة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تخصيص 2.8 مليار يورو للسلطات الإقليمية، بهدف إعانتها في تقديم الخدمات العامة.