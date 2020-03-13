انهيار منزل بسبب الرياح والأمطار فى الشرقية (صور)

شهدت قرية المساعدة، التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، انهيار منزل مبني من الطين، اليوم، بسبب الرياح والأمطار الشديدة، دون أي خسائر بشرية.وقال أحمد النبراوي، أحد سكان القرية، إن المنزل مكون من طابقين ومبني من الطين، وكان داخله أسرة من 20 فردًا، وبسبب شدة الرياح انهار المنزل دون أي خسائر بشرية.وأضاف النبراوي أنه قام بإبلاغ المحافظة، وعلى الفور تمت الاستجابة ونقل الأسرة بالكامل إلى الوحدة المحلية التابعة للقرية، لتلبية احتياجات الأسرة.