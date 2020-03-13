ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في إسرائيل لـ127 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، منذ قليل، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لـ127 حالة.واتخذت وزارة الصحة الإسرائيلية قرارًا في وقت سابق بإخضاع أي شخص يدخل إلى إسرائيل للحجر الصحي داخل المنزل، وتبلغ مدته 14 يومًا، سواء كانت تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد أم لا.ووجّه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، بأن يعقد اجتماع حكومته الأسبوعي عبر الفيديو، نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد في تل أبيب.وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي، الأحد المقبل، عبر الفيديو، وسيتم إنشاء سبعة مراكز للوزراء داخل تل أبيب، ومدينة القدس المحتلة، على أن يدير نتنياهو هذا الاجتماع من مكتبه، ويتم خلاله مناقشة أزمة انتشار كورونا.