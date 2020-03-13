أوكرانيا تغلق حدودها وتمنع دخول الأجانب بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الجمعة، غلق حدودها، ومنع دخول الأجانب لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وأعلنت السلطات الأوكرانية، فى وقت سابق، غلق المدارس والجامعات في العاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وسجلت أوكرانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد تعود لرجل عاد من رحلة لإيطاليا.وقالت وزارة الصحة، إن الرجل يتلقى العلاج في منشأة صحية في منطقة تشيرنيفتسي بغرب البلاد، تتاخم المنطقة رومانيا ومولدوفا.وقال نائب وزير الصحة فيكتور لاشكو، في مؤتمر صحفي، إن الرجل توجه إلى رومانيا قادمًا من إيطاليا وعاد إلى أوكرانيا بالسيارة.