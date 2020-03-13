أهالي أبو شاهين يستغيثون بمحافظ الغربية من تجمع مياه الأمطار

استغاث أهالي مساكن أبو شاهين بمدينة المحلة بالمسؤولين؛ بسبب تجمع مياه الأمطار بكمية كبيرة جدًا في مدخل البلوكات أسفل عدادات الكهرباء، مما جعلهم يُصابون بالرعب.ويقول خالد حسان، أحد سكان المنطقة لـ"الدستور": "لا أحد يستطيع الخروج ولا الدخول ونحتاج شراء أدوية ومستلزمات من الخارج، ونخشى أن تنفجر الكهرباء؛ لأن منسوب المياه مرتفع جدا وباقي عشر سنتيمتر ويصل إلى عدادات الكهرباء".ويناشد أهالي المنطقة، اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وكل المسؤولين، بسرعة التدخل قبل حدوث أزمة لا يُحمد عقباها.وتزايدت موجة الأمطار والرياح التي تتعرض لها محافظة الغربية زادت أحجام قطرات المطر وكميته، وهبّت رياح شديدة خاصة على المدن المُطلة على نهر النيل في كفر الزيات وسمنود.وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، وشهدت الطرق انتشار الدوريات المرورية لتنظيم حركة المرور.وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين، وأعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.