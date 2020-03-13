ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في بريطانيا إلى 798 حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 798 حالة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وفى سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية، فى وقت سابق، أنها ستتيح حزمة إنفاق تصل إلى 39 مليار دولار في محاولة للحد من تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد.كما وصلت وفيات فيروس كورونا المستجد فى بريطانيا إلى 6 حالات، وأن حالة الوفاة السادسة جراء فيروس كورونا هي لرجل في أوائل الثمانينات من عمره، وكان يعاني من مشكلات صحية مزمنة.وأعلن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، فى وقت سابق، أن بلاده تضع ما وصفه بـ"الاستعدادات المكثفة" للانتقال إلى المرحلة التالية في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".