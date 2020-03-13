رئيس الجزائر يؤجل زيارته إلى تونس بسبب «كورونا»

قالت الرئاسة التونسية إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تلقى اليوم، مكالمة هاتفية من رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، أعلن فيها عن تأجيل زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يؤديها يومي 16 و17 مارس 2020.وأفاد الرئيس الجزائري بأن هذا التأجيل يأتي نتيجة الأوضاع الصحية السائدة في الفترة الحالية، مؤكدًا حرصه على أن تتم هذه الزيارة في أقرب الآجال بعد تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه العالم بأسره.كما تناولت المحادثة العلاقات المتميزة بين البلدين والإرادة المشتركة من أجل فتح آفاق جديدة أرحب للتعاون في مختلف المجالات.