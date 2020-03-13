كورونا يعلق الدراسة ويغلق المدارس فى سويسرا

أعلنت حكومة سويسرا، اليوم الجمعة، تعليق الدراسة وإغلاق المدارس بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته "العربية".وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" في سويسرا إلى 815 حالة.وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت 7 حالات معظمها أعمارها أكثر من 70 عامًا.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.