رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يعلق الدراسة ويغلق المدارس فى سويسرا

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:23 م
كورونا
كورونا
طباعة
أعلنت حكومة سويسرا، اليوم الجمعة، تعليق الدراسة وإغلاق المدارس بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته "العربية".

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" في سويسرا إلى 815 حالة.

وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت 7 حالات معظمها أعمارها أكثر من 70 عامًا.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

إصابة نشوى مصطفى بـ«الرباط الصليبى» بسبب الأمطار

حقيقة فتح باب الإجازات دون أجر لموظفى الجهاز الإدارى دون ضوابط

رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات غدًا

أول صورة لسيدة الدقهلية المتوفية بفيروس كورونا

الصور

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

مدبولى: مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ 40 عامًا.. وجهود كبيرة لتطوير مخرات السيول

رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات غدًا

اختلط بـ محمد صلاح.. اشتباه فى إصابة حارس مرمى بورنموث بـ كورونا

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

مدير «الصحة العالمية» يطلق تحدى «غسل اليدين» لمحاربة كورونا (فيديو)

كورونا يحظر الأفراح في أبوظبي

«فيفا» يبحث تداعيات كورونا مع منظمة الصحة العالمية

السكك الحديدية الألمانية توقف رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

"أبو بكر الصديق والصديق".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

علاج المبدعين والمعاش.. أبرز ملامح البرنامج الانتخابى لمصباح المهدى

رحيل مترجم «100 عام من العزلة» عن 75 عامًا

عبدالناصر العطيفي يكشف عن ملامح برنامجه في انتخابات «كتاب مصر»