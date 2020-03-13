توصيات الكنائس لمكافحة انتشار كورونا في القدس

أصدر رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس توجيهات عدة لكهنة رعاياهم من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.وجاءت توصيات رؤساء الكنائس الكاثوليكية في ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المدنية، خاصة تلك التي تحد من تجمع أكثر من ١٠٠ شخص في مكان واحد؛ إاضافة إلى عدم حضور مرضى مزمنين، ولا سيما ممن يعانون من نقص في المناعة، إلى الكنائس.وتضمنت أيضا الامتناع عن تقبيل الأيقونات والتماثيل أو أواني الكنيسة؛ ووضع معقمات على مدخل الكنيسة وتطهير مرافقها، وتعطيل جميع الفعاليات التابعة للكنيسة مثل مدرسة الأحد ولقاءات مختلفة؛ وعدم المصافحة باليد؛ إضافة إلى عدم الإطالة بالصلوات الجماعية في الكنيسة، وايجاد سبل كفيلة لحث الناس على مواصلة الصلاة، سواء من خلال فتح الكنائس للصلوات الفردية وبث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيع المؤمنين على تلاوة الصلوات في البيوت؛ إضافة إلى أن لكل كاهن رعية الحق بادخال الترتيبات التي يراها مناسبة، لكن على جميع الكهنة الالتزام بصورة مطلقة بتعليمات وزارة الصحة.