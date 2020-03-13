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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

علاج المبدعين والمعاش.. أبرز ملامح البرنامج الانتخابى لمصباح المهدى

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:18 م
الشاعر مصباح المهدي
الشاعر مصباح المهدي
آلاء حسن
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يخوض الشاعر مصباح المهدي انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، التي كان من المقرر إقامتها يوم 20 مارس الجاري، بمقر النقابة بالزمالك، قبل قرار تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد التي كان مقررًا لها اليوم الجمعة.

ويأمل المهدي فى أن يصبح الاتحاد قويًا ذا هيبة يستمد قوته من أعضاء حقيقيين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، ولا يترك سجناء الرأي في مهب الريح.

وكشف المهدي فى تصريح لـ"الدستور" ملامح برنامجه الانتخابي، بأن يفزع الاتحاد ودون إبطاء لعلاج مبدعيه ولا يتركهم يتسولون حقوقهم، فضلًا عن إعادة النظر في كل الإجراءات المعطلة التي تحول بين المبدع وحقه في العلاج.

واستطرد: أن يكفل الاتحاد معاشًا محترما للعضو فيه، وتشكيل مجلس حكماء شرفى يؤخذ برأيه في الملمات يتكون من كبار المبدعين يكون رأيه ملزمًا.

وأضاف: أن لا يغلق الاتحاد الباب على نفسه بالقاهرة ملقيًا بالفتات لأبناء الأقاليم التى يستهلك الإيجار وحده ما يعتقد الاتحاد بالقاهرة أنه مخصصات، واختتم حديثه بضرورة إعادة النظر في بعض العضويات التي منحت اعتباطًا ودون معايير شفافة.

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