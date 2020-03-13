روسيا تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحالات إلى 45

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس خلال يوم واحد، بواقع 11 حالة.وقال مركز العمليات في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا "COVID-19" ارتفع في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية من 34 إلى 45 حالة.وأوضح البيان أن كل الحالات الجديدة سجلت لدى مواطنين روس، وأن 5 منها رصدت في موسكو، وواحدة في مقاطعة موسكو، و3 في بطرسبورغ، وواحدة في مقاطعة لينينغراد.وأشار المركز إلى أن أغلب المصابين زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولا تعتبر غير آمنة من حيث وتيرة انتشار فيروس كورونا، وهي إيطاليا، وفرنسا، والنمسا، بينما أصيب شخص آخر بسبب مخالطته مريضا كشف لديه الفيروس في وقت سابق، لافتا إلى أن كل المصابين قيد الحجر الصحي، وتم تحديد دائرة الأشخاص الذين تواصلوا معهم، والجهات المختصة تراقب حالاتهم في الوقت الراهن.