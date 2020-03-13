رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحالات إلى 45

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:16 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس خلال يوم واحد، بواقع 11 حالة.

وقال مركز العمليات في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا "COVID-19" ارتفع في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية من 34 إلى 45 حالة.

وأوضح البيان أن كل الحالات الجديدة سجلت لدى مواطنين روس، وأن 5 منها رصدت في موسكو، وواحدة في مقاطعة موسكو، و3 في بطرسبورغ، وواحدة في مقاطعة لينينغراد.

وأشار المركز إلى أن أغلب المصابين زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولا تعتبر غير آمنة من حيث وتيرة انتشار فيروس كورونا، وهي إيطاليا، وفرنسا، والنمسا، بينما أصيب شخص آخر بسبب مخالطته مريضا كشف لديه الفيروس في وقت سابق، لافتا إلى أن كل المصابين قيد الحجر الصحي، وتم تحديد دائرة الأشخاص الذين تواصلوا معهم، والجهات المختصة تراقب حالاتهم في الوقت الراهن.

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء ذروة الطقس السيئ

أول صورة لسيدة الدقهلية المتوفية بفيروس كورونا

رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات غدًا

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

الصور

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

مدبولى: مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ 40 عامًا.. وجهود كبيرة لتطوير مخرات السيول

رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات غدًا

اختلط بـ محمد صلاح.. اشتباه فى إصابة حارس مرمى بورنموث بـ كورونا

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

مدير «الصحة العالمية» يطلق تحدى «غسل اليدين» لمحاربة كورونا (فيديو)

كورونا يحظر الأفراح في أبوظبي

«فيفا» يبحث تداعيات كورونا مع منظمة الصحة العالمية

السكك الحديدية الألمانية توقف رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

"أبو بكر الصديق والصديق".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

علاج المبدعين والمعاش.. أبرز ملامح البرنامج الانتخابى لمصباح المهدى

رحيل مترجم «100 عام من العزلة» عن 75 عامًا

عبدالناصر العطيفي يكشف عن ملامح برنامجه في انتخابات «كتاب مصر»