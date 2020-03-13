رنا سماحة تدخل سباق رمضان بمسلسلين

أكدت الفنانة رنا سماحة أنها تشارك في عملين دراميين خلال شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها وقعت عليهما منذ فترة.وقالت رنا سماحة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها وقعت على بطولة مسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، مشيرة إلى أنها ستبدأ غدًا السبت في تصوير أولى مشاهدها، في العمل الذي يتناول قصة التبني، وهو من إخراج إيمان حداد.وتابعت: "كما أن لدي مسلسل "كتف قانوني"، سيتم عرضه هو الآخر في شهر رمضان المقبل، وقد انتهيت من تصويره، وأتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين خلال بعد عرضه".مسلسل "كتف قانوني" بطولة سارة سلامة وأحمد بدير وأحمد سلامة وطارق صبري ورنا سماحة، وتأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.