رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تقفز بعد أسوأ يوم منذ 1987

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:42 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
طباعة
فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع قوي اليوم الجمعة، بعد تكبد أسوأ خسائرها اليومية في أكثر من 30 عاما مع تعلق المستثمرين بالأمل في مزيد من الإجراءات المالية للحيلولة دون ركود عالمي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 773.20 نقطة بما يعادل 3.65بالمئة ليفتح عند 21973.82 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 89.35 نقطة أو 3.60 بالمئة مسجلا 2569.99 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 408.59 نقطة أو 5.67 بالمئة إلى 7610.39 نقطة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يقرر تعطيل الدراسة بالجامعات والمعاهد غدًا

الجيش الأمريكى يشن ضربته الانتقامية ردًا على «هجوم التاجى»

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. وتحذير من الأمطار

اختلط بـ محمد صلاح.. اشتباه فى إصابة حارس مرمى بورنموث بـ كورونا

الصور

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

image description

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

اختلط بـ محمد صلاح.. اشتباه فى إصابة حارس مرمى بورنموث بـ كورونا

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

مدير «الصحة العالمية» يطلق تحدى «غسل اليدين» لمحاربة كورونا (فيديو)

كورونا يحظر الأفراح في أبوظبي

«فيفا» يبحث تداعيات كورونا مع منظمة الصحة العالمية

السكك الحديدية الألمانية توقف رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

رحيل مترجم «100 عام من العزلة» عن 75 عامًا

عبدالناصر العطيفي يكشف عن ملامح برنامجه في انتخابات «كتاب مصر»

"الشارقة للفنون" تنظم معرضًا لزارينا بهيمجى.. 21 مارس

فتح باب الترشح لمهرجان «رم» للمسرح الأردنى