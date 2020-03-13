قوات الأمن الإيراني ستخلي شوارع المدن لمكافحة كورونا

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن ستخلي شوارع المدن الإيرانية خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، في خطوة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وإيران واحدة من أكثر الدول التي تعاني من انتشار فيروس كورونا المستجد خارج الصين، مع ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس هناك إلى 514 حالة وفاة، وتسجيل 11364 حالة إصابة.ونقل التليفزيون الرسمي عن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، الميجر جنرال محمد باقري، قوله، في اجتماع بخصوص تطورات الوضع المتعلق بالفيروس، إن "جهات إنفاذ القانون ولجان الأمن، إلى جانب وزارة الداخلية وحكام الأقاليم، سيعملون على إخلاء المتاجر والشوارع والطرقات"، وإن ذلك سيجري تنفيذه خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.