الغضبان يناشد أهالي بورسعيد الحد من استخدام المياه (فيديو)

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه حتى الآن الأوضاع تحت السيطرة بالنسبة للتعامل مع آثار الطقس السيئ، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 100 مُعدة منتشرة على مستوى شوارع المحافظة للتعامل مع مياه الأمطار.وأضاف الغضبان خلال لقائه بفضائية "TEN"، أن جميع أجهزة الدولة متعاونة فيما بينها لمواجهة موجة الطقس السيئ، لافتًا إلى أن هناك تعاون مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والأحياء، والحماية المدنية والمرور.وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن موجة عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية جديدة على مصر، وتم الاستعداد لمواجهتها بالمحافظة وفقًا لإمكانيات المحافظة، مناشدًا المواطنين بالحد من استخدام المياه هذه الأيام لإعطاء الفرصة للمسئولين لتصريف مياه الامطار، منوهًا بأن 75% من استخدام المواطنين للمياه يتجه للصرف الصحي.ونوه بأن شبكات الصرف الصحي غير قادرة على استيعاب الأمطار الغزيرة، مناشدًا المواطنين بالابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والعقارات الآيلة للسقوط، مطالبًا الشباب بالحد من التجول على ساحل البحر لحمايتهم.